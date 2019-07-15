Москва, , 20:48 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов к тому, чтобы Турция покинула военно-политический блок НАТО. Об этом при помощи телемоста заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я дважды встречался с Эрдоганом и лично беседовал с ним. И он мне лично сказал, что он готов к тому, что Турция может выйти из НАТО. Это будет большой удар по НАТО», — заявил Жириновский.

Ведущие ток-шоу и приглашённые эксперты были изумлены таким заявлением и с сомнением восприняли заявление Жириновского

«Он вам прямо так и сказал?» — уточнил ведущий Евгений Попов.

«Да, один на один. Он меня принимал в своём новом дворце, великолепный дворец, как у султана, он приглашал меня на инаугурацию. Именно мне он лично об этом говорил. Он не только готов выйти из НАТО, но и хотел бы скорее вступить в ШОС», — заявил Жириновский. Инаугурация президента Турции состоялась в 2018 году.

После новой порции резонансных высказываний некоторые участники не сдержали улыбок, по всей видимости решив, что лидер ЛДПР приукрашивает содержание своих встреч с президентом Турции, если такие имели место быть.

«Вы государственные секреты сейчас на сдаёте», — лукаво сказала ведущая Ольга Скобеева.

Однако Жириновский, не замечая иронии в студии, продолжал настаивать на своём.

«Никакого секрета здесь нет. НАТО нужны турецкий солдаты, пушечное мясо. Турция может расторгнуть с ними договор. Мы получим великолепную, самую мощную базу на Ближнем Востоке. Может развиваться сотрудничество в военной сфере. Эрдоган в этом заинтересован. Мы ему поставим танки и самолеты. Он готов пойти на признания рубля. Рубль может признаваться в Турции наравне с турецкой лирой. Они готовы принимать наших граждан по внутреннему паспорту. В перспективе отношения России и Турции могут быть лучше, чем России и Белоруссии», — заявил Жириновский.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган желает производить совместно с Россией системы противовоздушной обороны.

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