Киев, , 20:05 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса, сообщили 15 июля в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что президент уже принял решение о смене 12 руководителей посольств в зарубежных странах. В том числе пост покинет действующий посол Украины в США Валерий Чалый.

Как сообщается, в настоящее время ведётся работа по подбору кандидатур новых послов. Соответствующие указы президента должны быть опубликованы в ближайшее время.

Напомним, после вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский активно взялся за кадровые обновления. В частности, он уже сменил целый ряд глав областных государственных администраций.