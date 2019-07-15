Рим, , 20:05 — REGNUM

«Маттео Сальвини находится в шаге от того, чтобы провести отпуск на волне самой большой популярности, которую «Лига» когда-либо имела в Италии, — пишет испанское издание La Vanguardia. — Средний показатель, полученный на основе опросов, проведенных на прошлой неделе, говорит о том, что если бы в Италии сейчас проходили выборы, ультраправая партия победила бы на них с результатом 37,7%. Однако в опросах пока не было учтено влияние, которое на сторонников итальянского министра внутренних дел может оказать скандал, вызванный предполагаемым финансированием его европейской кампании из России».

Маттео Сальвини Иван Шилов © ИА REGNUM

На днях стало известно, что миланская прокуратура проводит проверку информации, согласно которой российские нефтяные компании потратили 65 миллионов долларов на комиссионные при покупке нефти через государственный консорциум Eni, чтобы «Лига» оказалась на лидирующих позициях в Италии. Потенциальный скандал — о котором было известно и ранее, но без шумихи в прессе — связанный с февральским расследованием еженедельного издания l’Espresso, породил политическую бурю после того, как портал BuzzFeed опубликовал взрывоопасную запись. На ней приближенный к Сальвини политик Джанлука Савоини обсуждал с представителями Кремля форму осуществления транзакции.

В ходе беседы Савоини, считающийся правой рукой Сальвини на переговорах с Россией, несколько раз описал главу «Лиги» как «итальянского Трампа» и объяснил, что их партия хотела бы изменить Европу так, чтобы она была ближе к России. И хотя Сальвини с самого начала отрицал, что получил хотя бы рубль, он оказался не в состоянии объяснить, почему Савоини присутствовал вместе с ним на разных встречах и сидел бок о бок с ним на официальном ужине, организованном для российского президента Владимира Путина в Палаццо Киджи в Риме две недели назад.

Вчера, 14 июля, аппарат премьер-министра Джузеппе Конте выпустил официальное заявление, в котором проинформировал, что глава правительства не знаком с Савоини лично, и тот был приглашен на форум, посвященный итало-российскому диалогу, и в результате принял участие в торжественном ужине по ходатайству канцелярии Сальвини. Несколько представителей оппозиции, в том числе бывший премьер-министр Паоло Джентилони, потребовали немедленной отставки Сальвини за ложь.

«Этот эпизод сильно напоминает ловушку, в которую несколько месяцев назад попала ультраправая австрийская партия FPÖ, — комментирует La Vanguardia. — Ее лидер, Хайнц-Кристиан Штрахе, был заснят скрытой камерой в июле 2017 года — до того, как стал вице-канцлером — демонстрирующим готовность сговориться с предполагаемым российским миллионером в обмен на помощь в ходе австрийской избирательной кампании».

Впрочем, тень на источники финансирования «Лиги Севера» бросает не только Москва, признает испанское СМИ.