Берлин, , 19:52 — REGNUM

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт объяснил тяжелое дыхание германского канцлера Ангелы Меркель на встрече с журналистами в Париже. Об этом сегодня, 15 июля, пишет газета Rheinische Post.

Напомним, что 14 июля Меркель была в Париже по случаю торжеств, приуроченных ко Дню взятия Бастилии. На первом этаже резиденции посла Германии во Франции она пообщалась с журналистами, и те обратили внимание, что Меркель тяжело дышит.

По словам Зайберта, тяжелому дыханию Меркель есть вполне простое объяснение.

«Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы вовремя успеть к ждущим журналистам, и сразу после этого сделала свое заявление», — рассказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время все внимание германской прессы прикованы к состоянию здоровья канцлера Меркель. Она уже заявила, что её нынешний срок на посту главы правительства будет последним.

18 июня пресса обратила внимание, что Меркель бьет сильная дрожь во время официального приема. Такая же дрожь била Меркель 27 июня, а затем 10 июля.

Но канцлер заявляет, что чувствует себя отлично и готова работать.