Москва, , 19:41 — REGNUM

Подольский районный суд Киева не стал 15 июля рассматривать дело журналиста Кирилла Вышинского по техническим причинам. Об этом при помощи телемоста сообщил адвокат подсудимого Андрей Доманский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Кирилл держится, состояние его здоровья удовлетворительное. Он ожидал, что сегодня будет заседание. Но если мы вернемся к 3 июля, когда было перенесено заседание, мы помним, как суд искал место в графике, а недостаток кадров — одна из проблем нашего суда. Сегодня произошла техническая проблема — судьи находились в совещательной комнате, и они не могли выйти, не приняв решения по другому процессу. Я не хочу заниматься конспирологией, я знаю работу судов, знаю, как происходят такие накладки, в том числе по таким громким делам», — отметил защитник Вышинского.

В то же время юрист отметил, что украинские политики пытаются оказать на суд давление, чтобы тот оставил журналиста под стражей и не изменил ему меру пресечения на более мягкую.

«К этому есть призывы определенных политиков, в том числе Генеральной прокуратуры, которые призывают вмешаться, чтобы Кирилла не выпустили. Сама прокуратура понимает, что у них доказательств, которые могли бы аргументировать продление содержания под стражей Вышинского, нет», — завил Доманский.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля заседание суда по делу руководителя РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, перенесли на 19 июля. Журналист уже больше года находится в заключении по выдуманному обвинению украинских властей.

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