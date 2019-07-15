* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 19:15 — REGNUM

На территории Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двух членов законспирированной ячейки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), изъяв у них взрывчатые вещества, детонаторы и боеприпасы, сообщает 15 июля Центр общественных связей ФСБ.

Сотрудники спецслужб установили, что члены ячейки планировали устроить серию взрывов в людных местах и нападения на сотрудников правоохранительных органов.

При обыске были найдены компоненты взрывных устройств, гранаты и патроны для стрелкового оружия.

Главарь группы был ранее уничтожен при задержании. Он начал стрелять в сотрудников полиции и в ходе перестрелки его машина взорвалась.

*"Исламское государство» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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