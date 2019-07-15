Киев, , 18:53 — REGNUM

Глава МИД Украины усмотрел в действиях венгерских дипломатов признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь страны, сообщается 15 июля на странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook.

По мнению Киева, неофициальный визит главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуяша и его участие 15 июля в публичном мероприятии в Закарпатской области свидетельствует о намерении властей Венгрии повлиять на исход выборов в Закарпатье.

Из этих соображений МИД Украины призвал венгерских чиновников и дипломатов не посещать Закарпатье до завершения избирательного процесса в этом регионе.

«Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины», — указано в сообщении украинского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Венгрии уже несколько лет массово выдают венгерские паспорта жителям Закарпатской области Украины. В свою очередь официальный Киев последовательно осложняет отношения с соседними государствами политикой украинизации и ущемления прав национальных меньшинств.

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