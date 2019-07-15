Грозный, , 18:52 — REGNUM

Глава Чечни Рамзан Кадыров произвел новые назначения в своей администрации. На должность ее руководителя назначен Галас Таймасханов. Должность его первого заместителя досталась Идрису Байсултанову, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе главы региона.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе встречи с руководителями структурных подразделений администрации Кадыров назвал новых назначенцев «настоящими профессионалами, которые отличаются высоким трудолюбием, имеют богатый опыт государственной деятельности».

Чеченский лидер выразил уверенность, что Галас Таймасханов и Идрис Байсултанов «выведут деятельность администрации на более высокий уровень». Он поручил им «оперативно выявлять слабые места в деятельности министерств, ведомств, органов местного самоуправления», а также укрепить кадровый потенциал и усилить взаимодействие с правительством и органами власти на местах и с федеральным центром.

Напомним, Галас Таймасханов родился в 1969 году в селе Центорой Шалинского района Чечено-Ингушской АССР. Трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим совхоза «Искра» в селе Центорой. В 2009 году окончил Российскую академию государственную службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С мая 2009 года по апрель 2011 года занимал должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики. Потом несколько лет возглавлял министерство промышленности и энергетики Чечни, а в октябре 2017 года вновь был назначен заместителем главы администрации руководителя республики и правительства.