* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:29 — REGNUM

Отрядами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без единого выстрела взяты под контроль 20 деревень в афганской провинции Баглан на северо-востоке страны, сообщает 15 июля телеканал Ariana News.

По словам главы уездных властей Мохаммада Сарвара Акбари, местная полиция без посторонней помощи не может противостоять радикальным боевикам и рассказал, что в одном из районов уезда происходят бои.

Напомним, представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают переговоры с США о выводе американских войск из страны. Стоит отметить, что правительство Афганистана держит под контролем крупные города, а сельская местность в значительной степени контролируется боевиками.

*"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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