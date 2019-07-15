Кабул, 15 июля 2019, 18:29 — REGNUM
Отрядами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без единого выстрела взяты под контроль 20 деревень в афганской провинции Баглан на северо-востоке страны, сообщает 15 июля телеканал Ariana News.
По словам главы уездных властей Мохаммада Сарвара Акбари, местная полиция без посторонней помощи не может противостоять радикальным боевикам и рассказал, что в одном из районов уезда происходят бои.
Напомним, представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают переговоры с США о выводе американских войск из страны. Стоит отметить, что правительство Афганистана держит под контролем крупные города, а сельская местность в значительной степени контролируется боевиками.
*"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ
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