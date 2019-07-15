Киев, , 18:20 — REGNUM

В украинском Государственном бюро расследований заявили об утечке информации по делу, где фигурирует бывший президент страны Петр Порошенко.

Порошенко

Об этом говорится в заявлении директора ГБР Романа Трубы, которую сегодня, 15 июля, обнародовала пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM

«Во время досудебного расследования произошла утечка информации — это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для нового», — говорится в сообщении.

Чиновник заявил, что по данному факту в ведомстве начали служебную проверку.

Вместе с тем неизвестно, о каком именно производстве относительно Порошенко идет речь, ведь в отношении экс-президента Украины сейчас расследуется сразу несколько дел.

Сегодня же возле здания ГБР Украины состоялась акция сторонников партии «Европейская солидарность» Порошенко, в ходе которой отдельные участники этой акции ворвались в здание. Роман Труба заявил, что это было осуществлено с целью влиять на расследование по делу, где фигурирует Порошенко.

В свою очередь, в партии заявили, что «главным требованием акции было немедленное прекращение политически мотивированных преследований волонтеров и добровольцев, которые с 2014 года сопротивляются российской агрессии». В политсиле добавили, что активистов «силой вытеснили из здания ГБР» и потребовали люстрировать Романа Трубу, заявив, что это вопрос «национальной безопасности».

ИА REGNUM напоминает, что ранее было официально заявлено — на данный момент ГБР расследует сразу восемь уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. 1 июля экс-президента должны были допросить в рамках расследования одного из дел (какого именно, не уточняется).