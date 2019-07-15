Вашингтон, , 18:16 — REGNUM

Министерство обороны США 12 июля опубликовало в открытом доступе свою Стратегию цифровой модернизации. Предисловие в документе написано исполняющим обязанности заместителя министра обороны США Дэвидом Норквистом.

По мнению Норквиста, модернизация цифровой среды Пентагона является безусловной задачей в ходе конкуренции великих держав. Действовать необходимо немедленно, чтобы обеспечить свое будущее. Стратегия цифровой модернизации должна предоставить вооруженным силам США конкурентное преимущество в современном боевом пространстве.

Приоритетами данной стратегии являются следующие направления: облако, искусственный интеллект, кибербезопасность и A3 (командование, управление и связь).

Подход минобороны США к реализации стратегии будет основан на четырех стратегических инициативах: инновациях для получения преимуществ, оптимизации, устойчивой кибербезопасности и развития талантов. Модернизация цифровой среды Пентагона будет проходить в тесной связи с военно-промышленным комплексом и научными учреждениями США.

В документе приводится интересный тезис о том, что если бы Пентагон был корпорацией, то он бы занимал верхнюю строчку списка Fortune 100 (списка самых крупных компаний США по версии американского журнала Fortune). Утверждается, что в США нет организации, имеющей более широкую миссию или масштаб.

Минобороны является крупнейшим работодателем в США. В штате ведомства находятся 1,3 миллиона военнослужащих, 742 тысячи гражданских сотрудников, 826 тысяч человек в Национальной гвардии и резерве.

Минобороны управляет объектами из нескольких сотен тысяч отдельных зданий и сооружений, расположенных в 5000 различных мест и занимающих площадь 30 миллионов акров (12 140 580 гектаров).