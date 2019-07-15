Москва, , 18:14 — REGNUM

Правительство намерено усилить полномочия проектных комитетов, которыми руководят вице-премьеры, чтобы упростить процедуры в ходе реализации национальных проектов. В то же время возрастёт уровень ответственности, который возложен на эти проектные комитеты. Об этом 15 июля заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Обсудим некоторые новые инициативы по наделению их дополнительными правами и обязанностями, чтобы каждый комитет мог принимать самостоятельно решения, определять способы достижения поставленных целей и в то же время нёс за них ответственность», — заявил Медведев.

«При этом само целеполагание остаётся в компетенции Совета при Президенте и президиума», — подчеркнул он.

Также в ходе заседания глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал правительство должно ориентироваться в выполнении национальных проектов не на количество исполненных поручений, а на реальный результат своей деятельности.

По его словам, на данном этапе «в общем и целом поручения реализуются с достаточно неплохой эффективностью». Однако в ряде субъектов Российской Федерации в правительстве увидели риски дефицита рабочей силы — в том числе это касается крупных строительных проектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Национальные проекты: Медведев предупредил о рисках «нехватки рабочих рук»