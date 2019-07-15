Иерусалим, , 18:12 — REGNUM

На днях Израиль получил очередные два истребителя-невидимки F-35I Adir из США. Adir в переводе с иврита означает «могучий». Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Боевые машины приземлились на авиабазе Неватим на юге Израиля. Теперь ВВС страны располагают уже шестнадцатью истребителями F-35I Adir. Всего Тель-Авив планирует иметь 50 таких боевых машин. Ожидается, что к концу 2020 года в строю будет 20 этих истребителей.

Израильские военные опубликовали заявление, в котором говорится, что самолеты были приобретены для обеспечения превосходства ВВС Израиля в воздухе во всех его миссиях в первую очередь для обороны и безопасности государства Израиль и его воздушного пространства.

9 июля 2019 года авиабазу Неватим посетил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В ходе визита он заявил, что «наши самолеты могут достичь любого района на Ближнем Востоке, включая как Иран, так и Сирию». Визит премьера на базу проходил в сопровождении начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Авива Кохави и командующего ВВС генерал-майора Амиками Норкина. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

ВВС Израиля являются самыми мощными на Ближнем Востоке. Они насчитывают более 400 истребителей и входят в пятерку сильнейших ВВС мира наряду с США, Россией, Китаем и Британией.