Владимирская область, , 18:10 — REGNUM

Деятели культуры подписали два открытых письма в адрес губернатора Владимирской области Владимира Сипягина после появившихся в СМИ слухов о грядущей отставке главы областного департамента культуры Алисы Бирюковой, сообщил портал «Зебра-ТВ».

Первое письмо было составлено деятелями культуры и образования Владимирской области. Под вторым обращением подписались уже величины всероссийского масштаба — в том числе пианист Денис Мацуев, режиссёр Юрий Норштейн, писатель и режиссёр Вениамин Смехов. Они заявили, что познакомились с Бирюковой в процессе работы и высоко оценили её профессионализм.

«Сегодня острый дефицит современных управленческих кадров осознаётся как государственная проблема на всех уровнях власти. Цель нашего письма — привлечь Ваше внимание и поддержать развитие культуры Владимирской области — края, исторически важного для нашей страны», — говорится в открытом письме.

Алиса Бирюкова была назначена директором департамента культуры администрации Владимирской области 2 октября 2018 года. До этого она с июля 2014 года была заместителем директора департамента культуры областной администрации.