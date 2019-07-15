Берлин, 15 июля 2019, 18:10 — REGNUM
Кандидат на пост председателя Еврокомиссии Глава военного ведомства ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что покинет этот пост.
Об этом министр обороны Германии сообщила 15 июля на своей странице в Twitter.
По словам Урсулы фон дер Ляйен, это решение связано с участием в выборах председателя Еврокомиссии.
«Завтра я надеюсь завоевать доверие Европейского парламента. Независимо от достигнутого результата в среду я уйду с поста министра обороны Германии, чтобы употребить все свои силы на пользу Европы», — написала фон дер Ляйен.
Выборы председателя Еврокомиссии должны пройти 16 июля.
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