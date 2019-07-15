Москва, , 18:07 — REGNUM

В ряде субъектов РФ может возникнуть дефицит рабочей силы для реализации целей, поставленных в национальных проектах. Об этом 15 июля заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В ряде субъектов Российской Федерации мы видим риски того, что может не хватить рабочих рук, это касается и крупных строек», — заявил Медведев.

Во избежание возможных проблем необходимо рассчитать потребность в трудовых ресурсах «для того, чтобы реализовать национальные проекты по каждому региону», отметил премьер-министр. В связи с этим будут подготовлены соответствующие предложения.

Отметим, что ранее 15 июля глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал правительство должно ориентироваться в выполнении национальных проектов не на количество исполненных поручений, а на реальный результат своей деятельности. По его словам, на данном этапе «в общем и целом поручения реализуются с достаточно неплохой эффективностью».

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