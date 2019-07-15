Ереван, , 18:00 — REGNUM

Защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян провел телефонный разговор с Уполономоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой по вопросу гарантирования прав сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Как сообщает пресс-служба офиса омбудсмена Армении, Арман Татоян, для изучения имеющихся в деле других данных и принятия шагов в рамках своих полномочий, договорился с Татьяной Москальковой о передаче соответствующих сведений, связанных с сестрами Хачатурян, озабоченностью общественности, в том числе и правозащитников.

Проживающие в Москве сестры Хачатурян обвиняются в убийстве отца Михаила Хачатуряна. Громкое убийство произошло в Москве 27 июля 2018 года. Тело 57-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранами в области шеи и грудной клетки было обнаружено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Три его дочери признались в убийстве отца. В ходе следствия выяснилось, что Хачатурян годами подвергал дочерей моральному и физическому насилию.