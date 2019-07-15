Новосибирск, , 18:00 — REGNUM

Один из потенциальных кандидатов на выборах мэра Новосибирска отказался от участия в избирательной кампании, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Председатель совета предпринимателей Заельцовского района Новосибирска Виктор Мокровицкий в интервью местному изданию «Континент Сибирь» заявил, что «вовремя одумался».

«Не хочу быть массовкой. Я знаю тех, кто заявляет о намерениях участвовать в выборах, и пришёл к выводу: победитель предопределён. Все остальные — грубо говоря, подтанцовка. Делать задел на выборы 2020 года за счёт сегодняшнего, относительно дешевого пиара, как другие, не считаю нужным. Когда я заявил о своём возможном выдвижении, то упоминал Сергея Проничева. Говорил, что помимо него есть и другие достойные кандидаты, к которым себя и отношу», — сказал он.

Напомним, ранее Виктор Мокровицкий назывался одним из возможных кандидатов на выборах новосибирского градоначальника, которые пройдут 8 сентября.

Как ранее сообщала ИА REGNUM, уже 13 кандидатов, претендующих на пост мэра Новосибирска, подали документы в избирательную комиссию Новосибирска. Из них трое выдвигаются как самовыдвиженцы, ещё десять — от политических партий.

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