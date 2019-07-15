Москва, , 18:03 — REGNUM

Россия не берёт людей в заложники и не обменивает их. Об этом 15 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия»), комментируя вероятность обмена журналиста Кирилла Вышинского на тех или иных граждан Украины, находящихся под стражей в РФ.

«Россия ни с кем не торгуется, — сказал Хинштейн. — Мы не берём заложников. Не обмениваем заложников и не входим в какие-либо в незаконные, варварские и дикарские договорённости о том, что за одну голову мы даём другую голову. Слава богу, это время прошло со времён войн на Кавказе. Больше этого не будет. Мы больше за головы человеческие не платим. Мы исходим из требований уважать закон и международно-правовые нормы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, подольский районный суд Киева не решился рассматривать дело журналиста Кирилла Вышинского в условиях давления и угроз и перенёс свое заседание.

«Никаких объяснений не последовало по поводу переноса, — сказала Москалькова. — Я думаю, что суд не решился рассматривать дело в условиях угроз и давления. Вторая версия — 17 числа будет рассматриваться вопрос о мере пресечения в отношении моряков по инциденту в Керченском проливе, и, возможно, перенос — это политическая ситуация».

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