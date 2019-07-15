Вашингтон, , 17:40 — REGNUM

Пресс-секретарь Пентагона Шон Робертсон 13 июля в интервью «Kurdistan 24» заявил: «Односторонние военные действия на северо-востоке Сирии любой стороной, особенно в связи с присутствием или близостью американского персонала, вызывают серьезную озабоченность. Мы сочли бы любые подобные действия неприемлемыми».

Робертсон также перечислил цели США в Сирии, которые включают «решение законных проблем безопасности Турции и защиту наших партнеров в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Пресс-секретарь Пентагона считает, что единственным способом решить проблему является диалог.

О сосредоточении значительной военной группировки Турции, включающей тяжелое вооружение, бронетехнику и танки, у границ с Сирией 11 июля сообщила турецкая проправительственная газета Daily Sabah. Издание предположило возможное проведение Турцией военной операции в регионе к востоку от реки Евфрат. Анкара скопила на данном направлении 80 тысяч военнослужащих и 1000 единиц техники. ИА REGNUM информировало об этом.

Этот регион контролируется формированиями сирийских курдов. Здесь также расположены силы международной коалиции во главе с США, которые считают курдские формирования своим сухопутным контингентом в операции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Kurdistan 24» отмечает, что концентрация ВС Турции на границе с Сирией, а также предупреждение США примерно совпадают с объявлением Анкары о том, что она начала получать ЗРК С-400, самую передовую российскую систему ПВО.

Вопрос о турецкой военной операции против курдов в Сирии будет решаться с учетом других вопросов, которые стоят на повестке дня. А их накопилось достаточно много: развертывание С-400 на территории Турции, предстоящие санкции Вашингтона против Анкары за покупку ЗРК С-400 и её ответные действия, возможные санкции Евросоюза против Турции за разведку месторождений газа у побережья Кипра и ответные действия турецкой стороны, продолжающаяся военная операция Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ в зоне Большого Идлиба.