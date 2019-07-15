Дамаск, , 17:37 — REGNUM

Сирия не рассматривает поставку российских комплексов С-400 в Турцию как угрозу для своей безопасности, заявил 15 июля журналистам посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

Сирийский дипломат подчеркнул, что Дамаск продолжает считать Турцию одной из трёх стран-гарантов урегулирования вооружённого конфликта.

«В данный момент Турция играет роль страны-гаранта вместе с Российской Федерацией и координирует свои шаги с руководством РФ. Поэтому, скажем так, это не находится в поле нашего внимания», — цитирует посла агентство РИА Новости.

Напомним, с 12 июля на территорию Турцию поступает российская военная техника, входящая в состав четырёх дивизионов зенитно-ракетных систем С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, этот российско-турецкий контракт остаётся источником беспокойства для Вашингтона, угрожающего Анкаре санкциями за военно-техническое сотрудничество с Россией.

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