Москва, 15 июля 2019, 17:32 — REGNUM
Подольский районный суд Киева не решился рассматривать дело журналиста Кирилла Вышинского в условиях давления и угроз. Это 15 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале предположила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя перенос слушаний дела Кирилла Вышинского.
Напомним, как сообщалось ранее, заседание суда по делу руководителя «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, перенесли на 19 июля.
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