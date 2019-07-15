Москва, , 17:32 — REGNUM

Подольский районный суд Киева не решился рассматривать дело журналиста Кирилла Вышинского в условиях давления и угроз. Это 15 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале предположила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя перенос слушаний дела Кирилла Вышинского.

Татьяна Москалькова Council.gov.ru

«Никаких объяснений не последовало по поводу переноса, — сказала Москалькова. — Я думаю, что суд не решился рассматривать дело в условиях угроз и давления. Накануне вышла статья совершенно безобразная и лживая о Кирилле Вышинском как о человеке, который участвует в политических интригах. Напряжение росло, и я думаю, что суд в данной ситуации решил не рассматривать. Вторая версия — 17 числа будет рассматриваться вопрос о мере пресечения в отношении моряков по инциденту в Керченском проливе, и, возможно, перенос — это политическая ситуация».

Напомним, как сообщалось ранее, заседание суда по делу руководителя «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, перенесли на 19 июля.

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