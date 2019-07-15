Москва, , 17:07 — REGNUM

Президенты РФ и Боливии обменялись мнениями по ситуации в Венесуэле, сообщил 15 июля чрезвычайный и полномочный посол многонационального государства Боливия в РФ Уго Вильярроэль Сенсано на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В политическом плане важно взаимопонимание между президентами», — заметил Вильярроэль.

Посол отметил принципиальное совпадение позиций президентов России и Боливии Владимира Путина и Эво Моралеса о мультиполярности современного мира. Он также подчеркнул абсолютное совпадение взглядов глав двух государств на решение проблемы в Венесуэле. Они считают, что проблема должна быть решена самими венесуэльцами без внешнего военного вмешательства.

По словам Вильярроэля Сенсано, предстоящий визит Владимира Путина в Боливию, посетить которую его пригласил Эво Моралес, важен для развития российско-боливийских отношений.

Напомним, что 11 июля Владимир Путин принимал Президента Боливии Эво Моралес, который прибыл в Москву с официальным визитом.