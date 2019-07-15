Киев, 15 июля 2019, 17:07 — REGNUM
Советник команды президента Украины Владимира Зеленского, уандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Никита Потураев дал понять, что нынешний глава страны настроен упразднить Министерство информационной политики.
Об этом он заявил на одном из «круглых столов» в Киеве 15 июля, передает корреспондент ИА REGNUM
«Министерство информационной политики, мы планируем перезагрузить в ноль», — сказал Потураев, однако не стал уточнять, когда и как это может быть реализовано.
В целом, заявил представитель «Слуги народа», в партии Зеленского считают, что необходимо принять новый закон о средствах массовой информации, «который должен исчерпывающе описывать всю медиасферу в Украине».
ИА REGNUMнапоминает, что Министерство информационной политики на Украине многие называют «министерством пропаганды» из-за специфики его деятельности. решение о создании этого ведомства было принято в 2014 г. — сразу же после победы Петра Порошенко на президентских выборах. Возглавил министерство Юрий Стець — кум Порошенко и «человек, пользующийся полным доверием президента». Формально главными задачами министерства являются создание стратегиигосударственной информационной политикии концепции информационной безопасности Украины.