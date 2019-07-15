Киев, , 17:07 — REGNUM

Советник команды президента Украины Владимира Зеленского, уандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Никита Потураев дал понять, что нынешний глава страны настроен упразднить Министерство информационной политики.

Министерство информационной политики Украины (cc) AndriiDydiuk

Об этом он заявил на одном из «круглых столов» в Киеве 15 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

«Министерство информационной политики, мы планируем перезагрузить в ноль», — сказал Потураев, однако не стал уточнять, когда и как это может быть реализовано.

В целом, заявил представитель «Слуги народа», в партии Зеленского считают, что необходимо принять новый закон о средствах массовой информации, «который должен исчерпывающе описывать всю медиасферу в Украине».

ИА REGNUMнапоминает, что Министерство информационной политики на Украине многие называют «министерством пропаганды» из-за специфики его деятельности. решение о создании этого ведомства было принято в 2014 г. — сразу же после победы Петра Порошенко на президентских выборах. Возглавил министерство Юрий Стець — кум Порошенко и «человек, пользующийся полным доверием президента». Формально главными задачами министерства являются создание стратегиигосударственной информационной политикии концепции информационной безопасности Украины.