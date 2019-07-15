Ярославль, , 17:09 — REGNUM

Исполняющим обязанности директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области назначен Евгений Сорокин. Об этом сообщает портал YarNews.

Правительство Ярославской области

Новый чиновник прибыл в регион из Твери. Ранее он работал директором государственного казенного учреждения «Центр развития АПК Тверской области», который входит в систему министерства сельского хозяйства региона.

Прежний руководитель департамента Евгений Вишневский уволился в мае, проработав на этом посту год. Временно место руководителя занимала замдиректора департамента Валентина Шишина. Судя по всему, Евгений Сорокин вскоре официально будет назначен на этот пост директора департамента АПК Ярославской области.

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