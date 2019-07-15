Баку, , 17:03 — REGNUM

Несколько граждан Грузии при попытке незаконно перейти границу Азербайджана вступила в столкновение с нарядом азербайджанских пограничников, сообщает 15 июля пресс-служба МИД Азербайджана.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за попытки грузинских граждан перейти границу, проходящую по территории монастырского комплекса «Кешигчидаг».

О пострадавших в ходе этого столкновения не сообщается.

МИД Азербайджана отмечает, что по этому факту была проведена встреча представителей погранохраны обеих стран, направленная на выработку мер по предотвращению такого рода инцидентов.

Напомним, граница между Грузией и Азербайджаном до сих пор делимитирована не полностью. Пограничная линия согласована на 314 из 480 км, на которых Грузия и Азербайджан примыкают друг к другу.

Читайте ранее в этом сюжете: Отношения между Азербайджаном и Грузией могут опять обостриться