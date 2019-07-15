Киев, , 16:54 — REGNUM

Экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров выступил с предложением предусмотреть создание сети специальных лицеев «с повышенной военно-патриотической и физической подготовкой» для старшеклассников Донбасса (видимо, имеется ввиду подконтрольная Киеву часть мятежного региона) и Крыма (видимо, для т.н. «украинских» крымчан)

Соответствующее заявление Еханурова обнародовано сегодня, 15 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

По мнению бывшего главы украинского правительства, лицеисты должны учиться три года на полном государственном обеспечении с последующим правом свободного выбора учебного заведения для дальнейшего обучения.»Опыт работы подобных лицеев на Украине является вполне положительным. Можно будет назначить действующие лицеи шефами над новообразованными. Методологическое обеспечение — ответственность Минобразования и Минобороны; полная ответственность и финансирования за областными администрациями», — объясняет Ехануров.

Действующие власти Украины предложение экс-премьера пока что не комментировали.

ИА REGNUMнапоминает, что в начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах «возвратить ментальность» людей в Донбассе.

«Мы должны думать о наших людях и… инвестировать в Донбасс, чтобы люди на временно оккупированных территориях видели, что действительно страна меняется… Вторая история — это возвращение ментальности наших людей, ментальное возвращение людей на временно оккупированных территориях, стабильная выплата пенсий, удобное пересечение КПВВ», — добавил Зеленский.