Вильнюс, 15 июля 2019, 16:47 — REGNUM

Генпрокуратура Литвы в очередной раз обратилась в суд с просьбой вновь продлить арестованному по обвинению в «шпионаже в пользу России против Литвы» политику и правозащитнику Альгирдасу Палецкису срок пребывания под стражей на три месяца. Палецкис находится в заключении с осени 2018 года и суд автоматически по каждому запросу из прокуратуры уже несколько раз продлевал срок ареста на максимально возможные три месяца.

Альгирдас Палецкис
Альгирдас Палецкис
(cc) Noel St. John

Свою просьбу агентству BNS официально подтвердили в генпрокуратуре. Сам Палецкис за срок своего заключения дважды передавал своим соратникам открытые письма, в которых признаётся, что литовские репрессивные органы стремятся его «сломать» и выбить признательные показания, тогда меру пресечения сменят на более мягкую — например, домашний арест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 19 декабря 2018 года объявили о нейтрализации «сети российских шпионов». Был арестован Альгирдас Палецкис и ещё 5 или 6 лиц, фамилии которых не раскрывают. Палецкис в тюрьме к тому моменту находился уже почти два месяца, в Литве пояснили, что прибегли к «тайному аресту» для выявления всей «шпионской сети».

Палецкиса обвиняют в сборе информации о судьях, прокурорах и всех должностных лицах, которые участвовали в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Якобы по заказу российских спецслужб собиралась открытая информация обо всех лицах, чтобы впоследствии возбудить против них в России уголовные дела с последующим запросом в Интерпол.

Напомним, в Литве события 13 января 1991 года официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибла от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.

Литва удерживает под стражей гражданина России, полковника запаса Юрия Меля, страдающего тяжелой формой диабета. Он был задержан 12 марта 2014 года на литовском погранпереходе при возвращении в Россию. На тот момент 47-летнего калининградца обвиняли в том, что он (в ту пору 22-летний лейтенант) участвовал в штурме Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года. Мель осуждён на 7-летний срок заключения.