Вильнюс, , 16:47 — REGNUM

Генпрокуратура Литвы в очередной раз обратилась в суд с просьбой вновь продлить арестованному по обвинению в «шпионаже в пользу России против Литвы» политику и правозащитнику Альгирдасу Палецкису срок пребывания под стражей на три месяца. Палецкис находится в заключении с осени 2018 года и суд автоматически по каждому запросу из прокуратуры уже несколько раз продлевал срок ареста на максимально возможные три месяца.

Альгирдас Палецкис (cc) Noel St. John

Свою просьбу агентству BNS официально подтвердили в генпрокуратуре. Сам Палецкис за срок своего заключения дважды передавал своим соратникам открытые письма, в которых признаётся, что литовские репрессивные органы стремятся его «сломать» и выбить признательные показания, тогда меру пресечения сменят на более мягкую — например, домашний арест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 19 декабря 2018 года объявили о нейтрализации «сети российских шпионов». Был арестован Альгирдас Палецкис и ещё 5 или 6 лиц, фамилии которых не раскрывают. Палецкис в тюрьме к тому моменту находился уже почти два месяца, в Литве пояснили, что прибегли к «тайному аресту» для выявления всей «шпионской сети».

Палецкиса обвиняют в сборе информации о судьях, прокурорах и всех должностных лицах, которые участвовали в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Якобы по заказу российских спецслужб собиралась открытая информация обо всех лицах, чтобы впоследствии возбудить против них в России уголовные дела с последующим запросом в Интерпол.

Напомним, в Литве события 13 января 1991 года официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибла от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.

Литва удерживает под стражей гражданина России, полковника запаса Юрия Меля, страдающего тяжелой формой диабета. Он был задержан 12 марта 2014 года на литовском погранпереходе при возвращении в Россию. На тот момент 47-летнего калининградца обвиняли в том, что он (в ту пору 22-летний лейтенант) участвовал в штурме Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года. Мель осуждён на 7-летний срок заключения.