Москва, , 17:13 — REGNUM

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова выразила готовность встретиться с теми кандидатам в Московскую городскую думу, «которые считают себя независимыми», сообщила 15 июля пресс-служба ЦИК РФ.

«Встреча может состояться сразу после 22 июля 2019 года, когда Элла Памфилова вернётся к работе в Комиссии», — отметили в Центризбиркоме.

Ранее в адрес Памфиловой поступило обращение от муниципальных депутатов Москвы с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму седьмого созыва. В ЦИК отметили, что на данный момент нет сомнений в профессионализме сотрудников Мосгоризбиркома.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Московской городской думы. Речь идёт о 8, 13, 28, 30, 41 и 42-м избирательных округах. Всего документы на регистрацию сдали 292 человека, из которых на данный момент зарегистрированы 187 кандидатов.

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