Киев, , 16:19 — REGNUM

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» за неделю до парламентских выборов сохраняет «уверенное и практически безальтернативное» лидерство, но электоральная динамика такова, что сформировать единоличное большинство в Раде следующего созыва этой политсиле вряд ли удастся.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое мнение сегодня, 15 июля, выразил украинский политолог Николай Спиридонов, комментируя актуальные результаты соцопросов, передает корреспондент ИА REGNUM

Эксперт отметил, что за второе место ражаются сразу три политические силы — «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«Идут довольно плотно, и многое решит мобилизация избирателей. Кто сможет лучше мобилизовать свои сторонников — тот и будет на коне», — подчеркивает Спиридонов.

А вот прохождение партии «Голос» в Верховную раду, по мнению специалиста, в настоящий момент уже далеко не однозначно.

«Рейтинг просел и думаю, что главная причина — излишняя публичность Вакарчука. Чем больше он говорит, тем больше подставляется и выставляет себя в сомнительном свете», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUMотмечает, что согласно рейтингам исследовательской кампании Active Group партия «Слуга Народа» на досрочных выборах получает 30,6% голосов (39,2% из числа тех, кто определился со своим выбором), «Оппозиционная платформа — За жизнь» 9,7% (12,5%), «Европейская Солидарность» 7,6% (9,7%), «Батькивщина» 7,1% (5,6%), «Оппозиционный блок» 4,1% (5,3%), «Голос» 3,7% (4,8%).

Вместе с тем, сегодня были опубликованы данные социологического исследования, проведенного Центром Разумкова 5−11 июля 2019 года. Согласно этому соцопросу, также лидирует «Слуга народа» (31,8% всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать). Кроме того, за партию «Оппозиционная платформа — за жизнь» намерены проголосовать 9,7% всех респондентов (12,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился), за партию «Голос» — 7,0% и 8,8%, за партию «Европейская Солидарность» Порошенко — 6,1% и 8,3%, за «Батькивщину» — соответственно 6,1% и 7,0%.