Дамаск, , 16:14 — REGNUM

Появились подробности провала очередного наступления джихадистов на северо-западе провинции Хама. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

13 июля утром боевики из террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при поддержке боевиков из протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали концентрироваться на своих позициях в городе Джибин для штурма города Джалме, находящегося под контролем сирийского правительства.

Сирийской арабской армии удалось создать крепкие рубежи обороны в Джалме, на его западном и северо-западном флангах. Кроме того, у сирийских военных хорошо работала разведка. Беспилотники сирийской армии заблаговременно обнаружили подготовку и сосредоточение исламистов перед атакой на город.

Из реактивных систем залпового огня и артиллерии был нанесен мощный упреждающий удар по выдвигающимся к Джалме передовым порядкам джихадистов. Боевики понесли тяжелые потери, атака была сорвана.

В последнее время контратаки исламистов на позиции Сирийской арабской армии идут постоянно, практически без перерыва. Буквально за 48 часов до попытки штурма Джалме сирийские военные вернули под свой контроль город Хамамият и вершину Таль-Хамамият на северо-западе провинции Хама, которые потеряли в ходе атаки боевиков 10 июля 2019 года. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.