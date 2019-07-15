Тбилиси, , 16:13 — REGNUM

Телеэфир Габунии в Грузии назвали продолжением комбинации, начатой визитом Гаврилова, и увидели в этих событиях некую связь с планами Кремля. Соответствующее предположение в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра» («Палитра недели») сделал грузинский эксперт Александр (Сандро) Твалчрелидзе.

Он негативно оценил решение собрания партнеров телекомпании «Рустави-2», которое не поддержало приказ генерального директора телекомпании Ники Гварамии об увольнении телеведущего Георгия Габунии с занимаемой должности.

«В любой другой стране за подобным заявлением, которое наносит вред интересам государства, в первую очередь, последовала бы моментальная и строгая реакция акционеров телевидения. В журналистике же существуют свои правила и нормы?! Такое поведение прежде всего вредит Грузии, кроме того, оно совершенно неприемлемо с этической и нравственной точки зрения», — заявил Твалчрелидзе.

Развивая далее различные версии истоков всего происшедшего в Тбилиси 20 июня и после него, эксперт особенно подробно остановился на версии так называемого «кремлевского следа» и не исключил связи этих процессов с планами российского руководства.

«Есть подозрение, что случившееся — часть многошаговой коабинации против Грузии, запланированной Москвой. Для меня бесспорно, что в этом процессе имеется определенная прямая или косвенная связь с Кремлем. Телеэфир Габуния — явное продолжение той комбинации, которая началась с визита Гаврилова. Поэтому прежде всего необходимо выяснить, как оказался Гаврилов на скамье председателя парламента Грузии. Если все действительно так, выходит, что это «русмейстерская» комбинация», — пояснил свою позицию эксперт.

По мнению Сандро Твалчрелидзе, за этими процессами может стоять президент России, которого он считает блестящим тактиком, но слабым стратегом.

«Факт, что Путин блестящий тактик, но слабый стратег. Если посмотреть в краткосрочной перспективе, Кремль в результате последних событий какой-то цели достиг, но у всего есть две стороны. В принципе, они хорошо увидели, какой обратный эффект имел запрет на полеты в Грузию и введение ограничений для собственных граждан. Даже в самой России подхватили лозунг «Проведем лето в Грузии». За этим последовали отклики в Европе и США. Кроме ограничения туристического трафика из России, Собрание России моментально решило ввести санкции против Грузии, что вызвало в Грузии полную панику. В итоге всего этого мы увидели, что случилось с национальной валютой», — отметил эксперт.

По его оценке, целью Кремля в данном случае было «показать Грузии, что он легко может вызвать в стране беспорядки».

Что касается фактов из истории Грузии, которые в своем комментарии привел президент России, эксперт назвал их «историей, пришитой к истории», и методом, выдуманным коммунистами-большевиками во главе с Лениным для «одурманивания» общества.

Напомним, что беспорядки в Тбилиси начались под предлогом визита в страну депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести здесь 26-ю сессию МАП. Причем, заседание было запланировано по приглашению и просьбе грузинской стороны. Тот факт, что Гаврилов в ранге ведущего сессии занял кресло председателя парламента Грузии, оказался неприемлемым для главной оппозиции нынешнего правительства — соратников экс-президента Саакашвили, которые устроили в парламенте акцию протеста, оскорбили Сергея Гаврилова, разорвали повестку дня сессии и фактически сорвали ее проведение. По призыву лидеров «Национального движения» и «Европейской Грузии» за стенами парламента началась акция протеста, которая 20 июня вечером переросла в попытку насильственного вторжения в здание парламента. Главными лозунгами на акции были «Россия — оккупант», «Председателя парламента — в отставку», «Главу МВД — в отставку». После того, как часть митингующих поздно вечером покинула проспект Руставели и у парламента осталась группа агрессивно настроенных мужчин крепкого сложения, по призыву лидеров оппозиции было предпринято несколько попыток вторжения в парламент, и правительство Грузии приняло решение о разгоне митинга.

В результате применения спецсредств и столкновений с демонстрантами пострадали десятки сотрудников полиции и митингующих. На следующий день председатель парламента Грузии был отправлен в отставку, а акции продолжились с лозунгами «Россия — оккупант» и «Гахария — в отставку» (Гахария — глава МВД). Интересно, что возмущение оппозиции фактом восседания Сергея Гаврилова в кресле председателя парламента поддержала и полностью разделила правящая партия, которая на фоне акций протеста делала и продолжает делать заявления с осуждением действий страны-«оккупанта». По факту вторжения в парламент МВД Грузии возбудило уголовное дело и ведет расследование, но от привлечения к ответственности конкретных виновников беспорядков пока воздерживается.

На фоне акций протеста в Тбилиси ведущий телекомпании «Рустави-2» Георгий Габуния выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором осыпал главу соседнего государства нецензурной бранью. Этот факт вызвал возмущение в грузинском обществе. Причем, первоначально осуждали действия Габуния и его руководство и коллеги, а гендиректор телекомпании заявил, что хотя поддерживает отношение журналиста к президенту России, но не одобряет выбранную им форму, за что приостанавливает ему полномочия. Позднее в защиту Габуния выступил экс-президент Саакашвили, заявления поддержки сделали лидеры «Национального движения», а совет партнеров телекомпании отказался утверждать решение гендиректора об отстранении Габуния от должности.