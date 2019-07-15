Тбилиси, 15 июля 2019, 16:13 — REGNUM
Телеэфир Габунии в Грузии назвали продолжением комбинации, начатой визитом Гаврилова, и увидели в этих событиях некую связь с планами Кремля. Соответствующее предположение в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра» («Палитра недели») сделал грузинский эксперт Александр (Сандро) Твалчрелидзе.
Он негативно оценил решение собрания партнеров телекомпании «Рустави-2», которое не поддержало приказ генерального директора телекомпании Ники Гварамии об увольнении телеведущего Георгия Габунии с занимаемой должности.
Развивая далее различные версии истоков всего происшедшего в Тбилиси 20 июня и после него, эксперт особенно подробно остановился на версии так называемого «кремлевского следа» и не исключил связи этих процессов с планами российского руководства.
По мнению Сандро Твалчрелидзе, за этими процессами может стоять президент России, которого он считает блестящим тактиком, но слабым стратегом.
По его оценке, целью Кремля в данном случае было «показать Грузии, что он легко может вызвать в стране беспорядки».
Что касается фактов из истории Грузии, которые в своем комментарии привел президент России, эксперт назвал их «историей, пришитой к истории», и методом, выдуманным коммунистами-большевиками во главе с Лениным для «одурманивания» общества.
Напомним, что беспорядки в Тбилиси начались под предлогом визита в страну депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести здесь 26-ю сессию МАП. Причем, заседание было запланировано по приглашению и просьбе грузинской стороны. Тот факт, что Гаврилов в ранге ведущего сессии занял кресло председателя парламента Грузии, оказался неприемлемым для главной оппозиции нынешнего правительства — соратников экс-президента Саакашвили, которые устроили в парламенте акцию протеста, оскорбили Сергея Гаврилова, разорвали повестку дня сессии и фактически сорвали ее проведение. По призыву лидеров «Национального движения» и «Европейской Грузии» за стенами парламента началась акция протеста, которая 20 июня вечером переросла в попытку насильственного вторжения в здание парламента. Главными лозунгами на акции были «Россия — оккупант», «Председателя парламента — в отставку», «Главу МВД — в отставку». После того, как часть митингующих поздно вечером покинула проспект Руставели и у парламента осталась группа агрессивно настроенных мужчин крепкого сложения, по призыву лидеров оппозиции было предпринято несколько попыток вторжения в парламент, и правительство Грузии приняло решение о разгоне митинга.
В результате применения спецсредств и столкновений с демонстрантами пострадали десятки сотрудников полиции и митингующих. На следующий день председатель парламента Грузии был отправлен в отставку, а акции продолжились с лозунгами «Россия — оккупант» и «Гахария — в отставку» (Гахария — глава МВД). Интересно, что возмущение оппозиции фактом восседания Сергея Гаврилова в кресле председателя парламента поддержала и полностью разделила правящая партия, которая на фоне акций протеста делала и продолжает делать заявления с осуждением действий страны-«оккупанта». По факту вторжения в парламент МВД Грузии возбудило уголовное дело и ведет расследование, но от привлечения к ответственности конкретных виновников беспорядков пока воздерживается.
На фоне акций протеста в Тбилиси ведущий телекомпании «Рустави-2» Георгий Габуния выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором осыпал главу соседнего государства нецензурной бранью. Этот факт вызвал возмущение в грузинском обществе. Причем, первоначально осуждали действия Габуния и его руководство и коллеги, а гендиректор телекомпании заявил, что хотя поддерживает отношение журналиста к президенту России, но не одобряет выбранную им форму, за что приостанавливает ему полномочия. Позднее в защиту Габуния выступил экс-президент Саакашвили, заявления поддержки сделали лидеры «Национального движения», а совет партнеров телекомпании отказался утверждать решение гендиректора об отстранении Габуния от должности.