Севастополь, , 16:11 — REGNUM

Скорректировать принцип работы с обращениями граждан в сфере городского хозяйства поручил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим подчиненным, сообщила 15 июля пресс-служба правительства Севастополя по итогам аппаратного совещания

«Давайте не будем ограничиваться сухой статистикой. Необходимо проанализировать, какой процент проблем, указанных в обращениях граждан, за неделю удалось разрешить, выявить, какие случаи требуют дополнительного обсуждения с привлечением различных ведомств», — поручил Михаил Развожаев и. о. вице-губернатора Владимиру Базарову.

Отметим, ранее прокуратура Севастополя сообщила о наложении штрафа в пять тысяч рублей на сотрудника департамента архитектуры и градостроительства за нарушение сроков рассмотрения обращения граждан. Нарушения прокуратура выявила и в работе ГБУ «Севастопольский Автодор» — материалы административного дела переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Развожаев, назначенный президентом РФ на пост врио губернатора Севастополя вместо уволенного Дмитрия Овсянникова, приступил к работе в должности 12 июля.