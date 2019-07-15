Севастополь, 15 июля 2019, 16:11 — REGNUM
Скорректировать принцип работы с обращениями граждан в сфере городского хозяйства поручил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим подчиненным, сообщила 15 июля пресс-служба правительства Севастополя по итогам аппаратного совещания
Отметим, ранее прокуратура Севастополя сообщила о наложении штрафа в пять тысяч рублей на сотрудника департамента архитектуры и градостроительства за нарушение сроков рассмотрения обращения граждан. Нарушения прокуратура выявила и в работе ГБУ «Севастопольский Автодор» — материалы административного дела переданы в суд.
Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Развожаев, назначенный президентом РФ на пост врио губернатора Севастополя вместо уволенного Дмитрия Овсянникова, приступил к работе в должности 12 июля.