Анкара, , 16:10 — REGNUM

Отличительной чертой зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» является его большая дальность стрельбы, она достигает 400 километров, и дальность обнаружения целей — 600 километров. Таким образом, западная авиация не сможет применить по данным комплексам противорадиолокационных ракет, не заходя в сферу поражения С-400. Данный факт, по мнению экспертов, практически исключает использование авиации стран Запада против Турции. Об этом пишет газета «Взгляд».

Эксперты считают, что это позволит Анкаре спокойно добывать газ на шельфе у острова Кипр, чему так сопротивляется Евросоюз и готов даже применить санкции против Турции. Позицию Евросоюза по этому вопросу поддерживают и США.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что инвестиция в ЗРК С-400 сделана, чтобы задействовать это оружие в случае нападения на страну, то есть о готовности к реальному применению данной системы.

Размещение ЗРК С-400 со стороны Сирии также позволит Анкаре прикрыть район возможной военной операции в регионе к востоку от реки Евфрат против курдских отрядов Сирийских демократических сил, созданных и поддерживаемых США. Вероятность этой операции эксперты оценивают пятьдесят на пятьдесят, но на границе с Сирией уже сосредоточена турецкая военная группировка в 80 тысяч человек и 1000 единиц техники. Группировка по размерам в два раза превышает силы, которые ранее использовались в военных операциях «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».