Киев, , 16:07 — REGNUM

На выборах в Верховную раду Украины явка избирателей составит менее 50% из-за сезонного фактора. Об этом 15 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Александр Солонтай.

«На выборы в Верховую раду явка традиционно меньшая (по сравнению с президентскими выборами)… Ранее на выборы в Верховную раду приходило 60 с копейками процентов. В 2012 году — 57%, в 2014 году — 54%. Логично, если явка продолжит падать по 2−3%, то на этих выборах явка составит 50−51%. Но есть прогноз, что явка будет еще меньше из-за того, что выборы пройдут летом», — сказал Солонтай.

Он сообщил, что по состоянию на утро 15 июля на Украине сменили места голосования более 200 тыс. граждан, что значительно меньше, чем накануне президентских выборов.

«В Украине не по месту жительства проживает около 7 млн, из них несколько миллионов в Украине. Было бы логичным, если количество людей, которые изменили свой избирательный адрес, было более 1 млн… По состоянию на сегодняшнее утро свои избирательные адреса изменили 233 тыс. граждан. Прогнозирую, что сегодня прибавится еще 30−40 тыс. людей, которые сменят адрес… Если сравнивать с президентскими выборами, где было 315 тыс, будет минус 50−60 тыс», — прогнозирует Солонтай.

Кроме того, он считает, что именно мажоритарная система выборов затрудняет прогнозирование результатов выборов.

«Мы до конца не можем спрогнозировать состав парламента… В последние недели мажоритарщики оказывают самое сильное влияние на избирательную кампанию. Мажоритарщики часто влияют на рейтинги конкретной политической партии, на конкретной территории, потому что они или тянут партию вверх, или вниз. В результате получается, что это одни из самых интересных выборов в Верховную раду, где состав парламента прогнозировать наперед почти невозможно», — подытожил Солонтай.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля — последний день смены места голосования на внеочередных парламентских выборах. По данным пресс-службы Центризбиркома, по состоянию на 13 июля количество избирателей, которые изменили место голосования, составляет 198 747 человек. Наибольшее количество граждан изменило место голосования в Донецкой области (25 356 человек) и в Киеве (21 863 человек).