Курган, , 16:06 — REGNUM

В Курганской области 15 июля 2019 года завершился прием документов от кандидатов на пост губернатора Зауралья. Сдал полный пакет документов с подписями четвёртый претендент на пост главы региона Яков Сидоров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном избиркоме.

В случае своего избрания губернатором Курганской области Сидоров предлагает кандидатуры сенаторов. В региональном отделении КПРФ назвали их имена. Это первый секретарь комитета курганского областного отделения партии КПРФ Виктор Зырянов, лидер коммунистов Притобольного района Татьяна Кузьмина и депутат из посёлка Мишкино Анатолий Карасёв.

Отметим, что первым претендентом на пост губернатора Курганской области, сдавшим полный пакет документов в избирком региона, стала представительница «Справедливой России», директор института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода, вторым — врио главы региона Вадим Шумков. Третьим стал депутат думы Курганской области Юрий Ярушин, четвёртым — депутат гордумы Кургана Яков Сидоров.

В течение десяти дней региональный избирком будет проверять листы с подписями избирателей и муниципальных депутатов в поддержку претендентов.

Напомним, выборы главы Курганской области намечены на единый день голосования 8 сентября 2019 года.

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