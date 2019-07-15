Киев, , 15:41 — REGNUM

63% жителей Украины считают, что в настоящий момент важнейшей для страны является антикоррупционная реформа.

Бабушка подарила Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Таковы результаты общенационального опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня, которые были обнародованы сегодня, 15 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

Как отмечают социологи, далее по уровню значимости идут: реформа сферы здравоохранения (57%), пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты (52%), реформа органов правопорядка (37%), люстрация чиновников (33%), реформа армии, укрепление обороноспособности (26%).

Авторы исследования отдельно отмечают, что за последний год на Украине существенно выросла значимость для населения социальных реформ — медицинской и пенсионной, в общем — системы социальной защиты.

Кроме того, опрос показал, что готовы терпеть «сколько надо» определенные материальные трудности ради успеха реформ в 2019 году 19% респондентов (в 2018 году — 9%); готовы потерпеть некоторое время (не больше года) — соответственно 40% и 24%. Если в прошлом году не готовых терпеть материальные трудности ради реформ было 62%, то в нынешнем — 31%, отмечают социологи.

В опросе приняли участие 2017 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

ИА REGNUMнапоминает, что в ходе саммита «Украина-ЕС» 8 июля президент страны Владимир Зеленский заявил представителям Брюсселя, что у него есть политическая воля для преодоления коррупции.

«Спасибо Европейскому Союзу, который готов и в дальнейшем, в частности материально, поддерживать нас в этом вопросе. Знаю, как наши европейские партнеры устали выделять средства на мифическую борьбу с коррупцией. Верю, что совсем скоро мы будем просить у вас не деньги, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров», — подчеркнул в своем выступлении Зеленский.