Москва, , 15:49 — REGNUM

Расчеты по оружейным сделкам между Россией и Индией будут происходить в рублях и рупиях. Москва и Нью-Дели договорились об отказе от доллара, сообщает 15 июля Bloomberg со ссылкой на источники в обоих государствах.

Отказываясь от доллара США в пользу национальных валют, страны рассчитывают избежать рисков, связанных с американскими санкциями. Вскоре Индия произведет первый взнос, не используя доллар, за поставку российских кораблей для своего военного флота.

Ранее, осенью 2018 года, был заключен рублёвый контракт на передачу индийской стороне российских зенитных ракетных систем С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале стало известно об отказе от доллара при расчетах между Россией и Ираном.

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