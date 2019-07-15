Брюссель, , 15:48 — REGNUM

Претендующая на должность председателя Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обещает повысить планку поставленных перед Брюсселем задач в сфере защиты климата, передает канал n-tv.

15 июля немецкий политик из «Христианско-демократического союза» передала через агентство Reuters, что к 2030 году поставит задачу сократить долю выбросов углекислого газа минимум на 50% в сравнении с показателями 1990 года. До 2021 года она предложит план, как добиться «ответственным путем» сокращения выбросов на 55%. До 2055 года по ее плану Европейский союз должен стать «климатически нейтральным».

В настоящее время перед Европейской комиссией стоит задача сократить выбросы углекислого газа на 40% к 2030 году, а к 2050 — на 60%.

Послание фон дер Ляйен адресовано «семьям» европейских либералов и социал-демократов. Сама она принадлежит к народникам — самой широко представленной силе в Европейском парламенте (182 депутата). 16 июля члены парламента должны вынести решение о том, будет ли фон дер Ляйен следующим председателем Европейской комиссии. Как проголосуют 108 либеральных депутатов и 154 социал-демократа, еще остается открытым вопросом.

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