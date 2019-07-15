Уфа, , 15:29 — REGNUM

Трое кандидатов, планировавших участвовать в выборах на пост главы Башкирии, не прошли муниципальный фильтр. Об этом сообщает ЦИК республики.

Так, отказано в регистрации кандидату от Партии социальной защиты Алексею Молокину, представителю партии «Зелёные» владелице модельного агентства «Статус» Сание Тимасовой, а также Рамиле Саитовой от «Российской социалистической партии».

«Кандидаты извещены о выявленных недостатках в документах», — отметили в региональном центризбиркоме.

В то же время зарегистрированы: кандидат от ЛДПР депутат Госдумы Иван Сухарев, руководитель регионального отделения «Справедливой России» Юрий Игнатьев и представитель КПРФ депутат Курултая республики Юнир Кутлугужин.

Напомним, первым зарегистрированным кандидатом для участия в выборах на пост главы Башкирии стал врио главы региона Радий Хабиров от «Единой России».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы главы Башкирии состоятся в единый день голосования 8 сентябре 2019 года. Согласно региональному законодательству, в выборах могут принимать участие только кандидаты от политических объединений.

С 10 августа стартует агитационный процесс в СМИ. При этом партии имеют право отозвать своих кандидатов до 2 сентября.

Хабиров ранее отмечал, что никакой предвыборной «кампании вести не намерен», поскольку он «и так постоянно в работе, и у людей есть возможность увидеть, хорошо или плохо» он работает.

Также он не планирует принимать участие в дебатах, поскольку постоянно общается с жителями республики и сомневается, что за три-пять минут дебатов мнение о его кандидатуре может радикально измениться.