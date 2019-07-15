Москва, , 15:22 — REGNUM

Более тысячи бизнесменов и представителей власти из России и Великобритании примут участие в бизнес-форуме, который пройдет в Лондоне 27 ноября. О проведении крупнейшего российского делового мероприятия сообщает 15 июля пресс-служба фонда Росконгресс.

Пятый российско-британский бизнес-форум (РББФ) состоится в конференц-центре Queen Elizabeth II и будет посвящен цифровой инфраструктуре и индустрии. Организуют мероприятие, которое традиционно пройдет в рамках недели российских мероприятий Eastern Seasons, российское торговое представительство в Великобритании и фонд Росконгресс.

В программе форума — панельные сессии, круглые столы, инвест-ланч и выставка о возможностях сотрудничества с РФ. Внимание участников мероприятия будет направлено, в основном, на развитие цифровых технологий в разных областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ и страны Евросоюза ведут работу по более активному переходу на расчёты в евро за энергоносители, и результаты это процесса уже есть.

Читайте также: МИД РФ: переход на расчёты в евро между РФ и ЕС идёт успешно