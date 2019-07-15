Киев, , 15:03 — REGNUM

Сегодня, 15 июля, на Украине последний день смены места голосования на внеочередных выборах в Верховную раду, которые должны состояться в ближайшее воскресенье, 21 июля.

Соответствующее напоминание опубликовала украинская Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM

«Если кто-то из избирателей намерен временно изменить место голосования, но еще не воспользовался такой возможностью, Комиссия предлагает не тянуть с обращением в орган ведения Государственного реестра избирателей», — говорится в сообщении.

Согласно последней обнародованной официальной информации, место голосования перед досрочными выборами Верховной рады сменили порядка 30 тысяч человек. Это гораздо меньше, чем на президентские выборы — так, место голосования во втором туре выборов главы государства изменили 325.604 украинца.

Эксперты считают низкую активность при смене места голосования сейчас признаком того, что явка 21 июля будет довольно низкая.

«Уже известно, что этим правом (смены места голосования) воспользовалось меньшее количество избирателей, чем на президентских выборах. Можно прогнозировать, что и явка на парламентских выборах в этой воскресенье будет меньшей, чем в первом и втором туре президентских. Скажется сезонный фактор — лето, многие отдыхают, в том числе за пределами Украины», — заявила политолог Александра Решмедилова в интервью «Комментариям».

Из особенностей завершающейся на Украине парламентской кампании эксперт отметила аномальное количество желающих стать депутатами — более 6,5 тыс. человек.

«При этом следующая ВР может быть по уровню квалификации, по профессиональным признакам, хуже предыдущих созывов. 450 кандидатов — вообще безработные. Нашли себе ярмарку вакансий: нигде не пригодились ‑ и пошли в народные депутаты. Мы видим много клонов, всевозможные технологии, направленные на обман избирателя. Даже не так на подкуп, как именно на обман», — добавила она.

Вместе с тем, Решмедилова подчеркнула — близость электоральных циклов президентской и парламентской кампании показывают, что все силы (и политических оппонентов, и силовиков) мобилизованы, так что есть все шансы, чтобы и эти выборы прошли «демократично и без срывов».

ИА REGNUMнапоминает, что по мнению большинства социологов, явка на досрочных выборах 21 июля составит от 50% до 60%. Вместе с тем, отдельные компании, например, «Рейтинг», прогнозируют, что явка может удивить всех и достигнуть 65%.