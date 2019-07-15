Москва, , 14:59 — REGNUM

В Госдуме заверили, что Россия готова двигаться к поэтапному снятию ограничений против Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM15 июля.

«Россия готова всячески двигаться к поэтапному снятию ограничений, и я это знаю…» — сказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) по итогам встречи с депутатами «Альянса патриотов Грузии».

Он также обратил внимание на ряд условий, когда такое движение станет возможным.

«Делать это Россия будет при полном понимании и уверенности в том, что к этому будут готовы и грузинские власти», — сказал парламентарий.

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