Москва, 15 июля 2019, 14:59 — REGNUM
В Госдуме заверили, что Россия готова двигаться к поэтапному снятию ограничений против Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM15 июля.
«Россия готова всячески двигаться к поэтапному снятию ограничений, и я это знаю…» — сказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) по итогам встречи с депутатами «Альянса патриотов Грузии».
Он также обратил внимание на ряд условий, когда такое движение станет возможным.
«Делать это Россия будет при полном понимании и уверенности в том, что к этому будут готовы и грузинские власти», — сказал парламентарий.
Читайте ранее в этом сюжете: Ада Паршания: Мы сядем после встречи с российскими парламентариями