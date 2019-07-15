Киев, , 15:13 — REGNUM

Германия выделила 760 тыс. евро для создания пунктов психосоциальной помощи на украинской территории в районе линии разграничения Украины и Донбасса. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба посольства Германии на Украине на официальном сайте.

В сообщении дипмиссии говорится, что финансовые средства будут перечислены в Мальтийскую службу помощи.

Ранее Германия выделила на подобную помощь 2 млн евро. Индивидуальная помощь была предоставлена 7 тыс. пострадавших, ещё 14 тыс. человек участвовали в массовой терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник военного госпиталя в Харькове заявил, что несколько раз в неделю в медучреждение привозят раненных украинских боевиков. За последние полгода госпиталь принял 1,5 тыс. боевиков ВСУ.

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