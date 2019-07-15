Киев, , 15:03 — REGNUM

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов был допрошен Службой безопасности Украины (СБУ) после попытки организовать телемост с российской стороной. Об этом продюсер рассказал 15 июля в эфире канала.

Голованов рассказал, что его приглашали на допрос и сотрудники украинской генпрокуратуры. Речь идет об уголовном деле, связанном с организацией телемоста.

Генпродюсер отказался сообщить подробности беседы с правоохранителями, пояснив, что с него взяли подписку о неразглашении. Он заявил, что происходит давление на свободу слова, а политические силы пытаются с выгодой для себя использовать ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля телеканал «Россия 1» провел двухчасовой телемост с участием российских и украинских деятелей культуры и шоу-бизнеса. Украинский канал NewsOne из-за давления отказался от участия в проекте, на его руководство завели дела о госизмене и финансировании терроризма.

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