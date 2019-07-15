Минск, , 14:43 — REGNUM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию 17 и 18 июля. Об этом говорится в сообщении на официальном портале белорусского лидера.

Лукашенко приедет в Санкт-Петербург, где вместе с российским президентом Владимиром Путиным примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России, которое намечено на 18 июля. Также в графике белорусского президента предусмотрены двусторонние переговоры с российским коллегой.

Днем ранее, 17 июля, состоится неформальная встреча лидеров двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин анонсировал переговоры с Лукашенко о дальнейшем развитии тесных интеграционных связей двух стран. Неформальная встреча лидеров России и Белоруссии состоялась 30 июня в Минске, куда Путин прибыл для участия в церемонии закрытия II Европейских игр.

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