Москва, , 14:32 — REGNUM

В Госдуме тепло приветствовали грузинскую делегацию во главе с Георгием Ломия, передает корреспондент ИА REGNUM15 июля.

В Госдуме проходит заседание межпарламентской группы диалога Россия-Грузия. Грузинскую делегацию возглавляет депутат Георгий Ломия, также в заседании участвуют депутаты парламента Грузии Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) тепло приветствовал гостей, обнял их и пригласил садиться.

«Мы сядем после этой встречи», — пошутила в ответ Маршания.

В Совфеде также пройдет встреча парламентариев и грузинской делегации.