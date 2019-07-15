Дюссельдорф, Германия, , 14:34 — REGNUM

Дюссельдорфская пивоварня под названием Füchschen (букв. «Лисичка») оказалась в центре политического внимания в Германии: ее рекламной кампанией заинтересовались и депутаты, и Немецкий совет по рекламе, передает канал n-tv.

На рекламном плакате пивоварни изображена антропоморфная лисица, похожая на привлекательную девушку. 15 женщин-депутатов ландтага Северного Рейна-Вестфалии сочли это изображение сексистским.

«Изображение лисицы как чисто сексуального объекта очевидно», — написали политики из четырех политических партий в обращении к владельцу пивоварни Петеру Кингу.

«Мы получили несколько жалоб и обратились к компании за изложением ее позиции» —, сообщила представитель совета по рекламе 15 июля.

В ближайшие дни этот орган должен вынести свое решение. Он может обязать пивоварню прекратить или изменить свою рекламную кампанию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году городской совет Мюнхена запретил публиковать унижающую женщин рекламу, в том числе с излишней демонстрацией обнаженной кожи.

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