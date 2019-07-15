Бишкек, , 14:18 — REGNUM

Министерство внутренних дел Киргизии объявило в розыск бывшего председателя госкомитета нацбезопасности, экс-секретаря совета обороны Бусурманкула Табалдиева. Об этом сегодня, 15 июля, сообщила пресс-служба милицейского ведомства.

Розыскные мероприятия проводятся в рамках досудебного производства по признакам преступления предусмотренного статьей «Коррупция» Уголовного кодекса Киргизии — по факту незаконного освобождения из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева.

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ИА REGNUM напоминает, что в 2006 году в Киргизии суд приговорил одного из самых известных киргизстанских «воров в законе» Азиза Батукаева к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы за торговлю и употребление наркотиков, незаконное приобретение и хранение оружия, а также за организацию массовых беспорядков.

Впоследствии его адвокаты представили суду медицинские справки, гласящие о том, что Батукаев якобы болен острым лейкозом и тяжелой формой цирроза печени. В апреле 2013 года Нарынский городской суд выпустил криминального авторитета на свободу, позволив ему уехать «умирать на малую родину» — в Чечню.

Затем выяснилось, что результаты анализов, доказывавших наличие у Батукаева смертельной болезни, являются подделкой. И в марте 2014 года Нарынский городской суд отменил свое решение, и в мае того же года Азиз Батукаев был объявлен в международный розыск.

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