Москва, , 14:12 — REGNUM

Распространение статуса ветеранов боевых действий на добровольцев из Чечни требует отдельной проработки. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM15 июля, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Госдума работает над законопроектом о расширении круга лиц, на которых может распространиться статус ветерана боевых действий. В него включаются оказывавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года содействие федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, в выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан и принимавших непосредственное участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны республики.

Читайте также: Ополченцы Дагестана получат материальную поддержку

В ходе дискуссии при обсуждении в первом чтении депутат Госдумы от Чечни Магомед Селимханов («Единая Россия) предложил распространить действие закона «О предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана» и на чеченцев.

Руководство фракции считает, что инициатива нуждается в дополнительной проработке.

«Мы считаем, что это отдельный вопрос, который нуждается в проработке. Нам удалось за достаточно короткие, сжатые сроки проработать с Минтруда и Минфином вопрос о предоставлении материальных льгот для данной категории (ополченцев Дагестана). Если мы расширим список, то в этом случае потребуется расчет и для других категорий тоже. Поэтому мы с коллегами договорились, что они будут вносить отдельные законопроекты, и мы будем их рассматривать», — сообщил Неверов.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обсудит статус ветеранов боевых действий для добровольцев из Чечни